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جديد المحليات > المراعي تتبرع بـ 240 جهاز إلكتروني مكتبي متنوع لجميعة “ارتقاء”
05/07/2022   6:28 م

المراعي تتبرع بـ 240 جهاز إلكتروني مكتبي متنوع لجميعة “ارتقاء”

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تبرعت شركة المراعي بـ 240 جهاز إلكتروني مكتبي متنوع (حاسب آلي، لابتوب، طابعات، شاشات)، للجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الآلية “ارتقاء”، بهدف دعم مبادرة “حفظ النعمة الرقمية” التي تهدف إلى تأهيل هذه الأجهزة وإعادة استخدامها بشكل يعزز التكافل الاجتماعي، وسد الفجوة لدى الفئات الأشد حاجة من طلاب وطالبات الجامعة، والمدارس، والمنظمات التعليمية الأخرى.

وفي هذا السياق، قال عبدالله بن ناصر العتيبي، رئيس التواصل المؤسسي والعلاقات العامة في شركة المراعي: ” إن تبرع شركة المراعي يأتي في إطار برنامج المراعي المؤسسي للمسؤولية الاجتماعية لدعم الأفكار المبدعة التي تدعم الفئات الأشد حاجة من الجهات التعليمية والخيرية بالأجهزة الإلكترونية والحاسب الآلي التي يتم إعادة تأهيلها عبر مبادرة حفظ النعمة الرقمية، ومن ثم توزيعها على هذه الفئات”.

  يجدرُ بالذكر أن شركة المراعي تطلق سنويًا مبادرات وحملات توعوية ضمن برنامجها المؤسسي للمسؤولية الاجتماعية ومنها مبادرة قدّر النعم والتي تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية حفظ النعم وتقديرها حق قدرها للحد من الهدر الغذائي.

المراعي تتبرع بـ 240 جهاز إلكتروني مكتبي متنوع لجميعة “ارتقاء”

جديد المحليات
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