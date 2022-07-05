رئيس هيئة الأركان العامة يقف على استعدادات وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج

قام رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، اليوم (الثلاثاء) بجولة تفقدية لوحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج، وذلك للوقوف على استعداداتها وجاهزيتها التامة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
وبدأت الجولة بزيارة مفرزة القوات الجوية في مطار مشعر عرفات، واستمع الفريق الأول الركن الرويلي لشرح موجز عن المهام المناطة بها، ومن ثم زار موقع الطائرات الجديد، والوحدات المشاركة بميدان قوة الواجب بالمغمس، واطلع على سير العمل والمهام والخطط الأمنية الموكلة لهم، قبل أن يشاهد العرض العسكري للوحدات المشاركة.
كما تفقد المستشفى الميداني التابع للإدارة العامة للخدمات الصحية في وزارة الدفاع بعرفة، واطلع على التجهيزات والمعدات الطبية المتوفرة في المستشفى، إضافة إلى تفقده للكوادر الطبية والصحية، واستماعه إلى شرح موجز عن الاستعدادات الصحية وبما يكفل للحجاج أداء مناسكهم وفق أعلى درجات الصحة والسلامة.
واختتم رئيس هيئة الأركان الجولة بزيارة مقر قيادة وحدات القوات المسلحة المشاركة في الحج وشاهد إيجازا عن الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله، وبما يعكس حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة في سبيل خدمة ضيوف الحرمين الشريفين.وفق “أخبار 24”.
ونوّه الفريق الأول الركن الرويلي بحجم الجهود السخيّة والمباركة التي بذلتها الدولة في سبيل إنجاح حج هذا العام، مشيراً إلى أنها جهود استثنائية، تعكس الاهتمام والرعاية اللذين سخرتهما القيادة لخدمة شعيرة الحج والحجاج، وتوفير أعلى درجات الراحة والأمان لجميع قاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.
#فيديو_واس | رئيس هيئة الأركان العامة يتفقد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج.#بسلام_آمنين | #واس_عام
— واس العام (@SPAregions) July 5, 2022