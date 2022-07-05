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جديد المحليات > “البيئة” توضح متطلبات الحصول على خدمة حجز موعد إلكتروني للمسالخ المعتمدة
05/07/2022   10:26 م

“البيئة” توضح متطلبات الحصول على خدمة حجز موعد إلكتروني للمسالخ المعتمدة

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كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة متطلبات وشروط الحصول على خدمة حجز موعد إلكتروني للمسالخ المعتمدة لذبح الأضاحي والتي أطلقتها عبر بوابة “نما” في الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

وأكدت أهمية الحضور للمسلخ قبل الوقت المحدد بساعة على الأقل، على أن يكون الدخول لصاحب الذبيحة فقط، ومبينة أن العدد الأقصى المسموح به للشخص الواحد 8 ذبائح فقط في السيارة الواحدة

وطالبت بالتأكد من تهوية السيارة للأغنام وعدم تعريضها لحرارة عالية، والتأكد من سلامة الأضحية صحيا وشرعيا، والتقيد بالاشتراطات الفنية والصحية.وفق “أخبار 24”.

“البيئة” توضح متطلبات الحصول على خدمة حجز موعد إلكتروني للمسالخ المعتمدة

جديد المحليات
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