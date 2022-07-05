بالتعاون مع المستشفى الافتراضي.. “الصحة” تربط أقسام الأشعة في مستشفيات المشاعر المقدسة بنظام الطب الاتصالي

كشفت وزارة الصحة عن ربطها جميع أقسام الأشعة بمستشفيات المشاعر المقدسة بنظام طب الأشعة الاتصالي بالتعاون مع مستشفى الصحة الافتراضي من خلال كتابة التقارير التشخيصية عبر استشاري الأشعة.
وأشارت إلى تدشينها خدمات الموجات فوق الصوتية عن بعد في أقسام الطوارئ والعناية المركزة، وذلك لعمل الفحوصات التشخيصية على مدار الساعة للمرضى بشكل سريع دون تنقل المريض.
وأكدت الانتهاء من تشغيل وضمان جاهزية نظام أرشفة صور الأشعة للمساهمة في تحسين جودة المخرجات التشخيصية وسرعة الوصول إلى تقارير المرضى الطبية، وربطها مع سجلات الحجاج الصحية.وفق “أخبار 24”.
وبينت الوزارة أن الإدارة العامة للأشعة والخدمات التطبيقية نفذت جولات لأقسام الأشعة بمستشفيات المشاعر المقدسة لعمل اختبارات ضبط الجودة لأجهزة الأشعة السينية والأشعة المقطعية والوقوف على مدى جاهزيتها.