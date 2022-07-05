نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بالتعاون مع المستشفى الافتراضي.. “الصحة” تربط أقسام الأشعة في مستشفيات المشاعر المقدسة بنظام الطب الاتصالي
05/07/2022   10:26 م

بالتعاون مع المستشفى الافتراضي.. “الصحة” تربط أقسام الأشعة في مستشفيات المشاعر المقدسة بنظام الطب الاتصالي

+ = -
599

كشفت وزارة الصحة عن ربطها جميع أقسام الأشعة بمستشفيات المشاعر المقدسة بنظام طب الأشعة الاتصالي بالتعاون مع مستشفى الصحة الافتراضي من خلال كتابة التقارير التشخيصية عبر استشاري الأشعة.

وأشارت إلى تدشينها خدمات الموجات فوق الصوتية عن بعد في أقسام الطوارئ والعناية المركزة، وذلك لعمل الفحوصات التشخيصية على مدار الساعة للمرضى بشكل سريع دون تنقل المريض.

وأكدت الانتهاء من تشغيل وضمان جاهزية نظام أرشفة صور الأشعة للمساهمة في تحسين جودة المخرجات التشخيصية وسرعة الوصول إلى تقارير المرضى الطبية، وربطها مع سجلات الحجاج الصحية.وفق “أخبار 24”.

وبينت الوزارة أن الإدارة العامة للأشعة والخدمات التطبيقية نفذت جولات لأقسام الأشعة بمستشفيات المشاعر المقدسة لعمل اختبارات ضبط الجودة لأجهزة الأشعة السينية والأشعة المقطعية والوقوف على مدى جاهزيتها.

بالتعاون مع المستشفى الافتراضي.. “الصحة” تربط أقسام الأشعة في مستشفيات المشاعر المقدسة بنظام الطب الاتصالي

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885217776.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.