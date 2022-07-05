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جديد المحليات > “الحج” تطلق حملة بعنوان “الحج يبدأ منك” لتوضيح السلوكيات العامة للحاج خلال أداء المناسك
05/07/2022   10:26 م

“الحج” تطلق حملة بعنوان “الحج يبدأ منك” لتوضيح السلوكيات العامة للحاج خلال أداء المناسك

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أطلقت وزارة الحج والعمرة، اليوم (الثلاثاء)، حملة توعوية تحت شعار “الحج يبدأ منك”، امتدادًا للجهود المستمرة وأنشطتها التوعويّة لموسم حج هذا العام 1443هـ.

ونشرت الوزارة، بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، مقطعًا مرئيًا بـ 7 لغات عبر منصّاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف توضيح عدد من الإرشادات المتعلقة بالاستخدامات الشخصية والسلوكيات العامة للحاج خلال رحلته لأداء المناسك.

ويتضمن العمل، الذي يعتبر المنتج الرئيس للحملة، عددًا من الرسائل لتصحيح السلوكيات الخاطئة في الحج، من بينها الآداب والسلوكيات المستحبة في المشاعر المقدسة.

وتستهدف الحملة التأكيد على أن رحلة الحج الناجحة تبدأ من الحاج نفسه، من خلال الحرص على الالتزام بالتعليمات الصحيحة والتوجيهات الهامة لتسهيل رحلة الحاج، وتأمين الراحة والطمأنينة له ولبقية الحجاج، والحرص على أداء الطرق الصحيحة في الحرم والمشاعر لأداء مناسك الحج بسهولة ويُسر.وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن الوزارة كانت قد أطلقت مؤخراً 13 دليلًا توعويًا تفصيليًا بـ 14 لغة بالشراكة مع الهيئة العامة للأوقاف، لتسهيل رحلة الحاج.

“الحج” تطلق حملة بعنوان “الحج يبدأ منك” لتوضيح السلوكيات العامة للحاج خلال أداء المناسك

جديد المحليات
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