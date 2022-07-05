تكليف الشيخ محمد العيسى بخطبة وصلاة يوم عرفة لهذا العام

صدرت موافقة سامية على تكليف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء محمد العيسى، بالخطبة والصلاة يوم عرفة بمسجد نمرة لهذا العام.
عُين العيسى أمينًا عامًا لرابطة العالم الإسلامي في 2016، وحصل على درجة البكالوريوس في الفقه الإسلامي المقارن، ودرجتي الماجستير والدكتوراه في الدراسات القضائية المقارنة وعلى دراسات في القانون العام.
وتقلد العيسى عددًا كبيرًا من المناصب، حيث سبق له العمل نائبًا لرئيس ديوان المظالم، ووزيرًا للعدل من 2009 وحتى 2015، ورئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء، ومستشارًا بالديوان الملكي، كما تم اختياره رئيسًا فخريًا لمجلس وزراء العدل العرب، ونال منصبًا شرفيًا كمشرف على مركز الحرب الفكرية العالمي.
كما عُين عضوًا بهيئة كبار العلماء في ديسمبر من 2016، كما تم تعيينه مشرفًا على مركز الملك سلمان للسلام العالمي مطلع 2017، ورئيسًا لرابطة الجامعات الإسلامية في 2019.وفق “أخبار 24”.
وتولى أمانة رابطة العالم الإسلامي بعد انتخابه من 70 شخصية إسلامية من عموم الدول الإسلامية ومن كافة المذاهب، يُمَثّلون المجلس الأعلى للرابطة.