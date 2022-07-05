“الموارد البشرية”: الترقيات موجودة في عدد من الجهات الحكومية.. وسيتم إضافتها تدريجياً في باقي القطاعات

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن خدمة الترقيات عبر منصة مسار تعمل حالياً لدى عدد من الجهات ويتم زيادة الجهات بشكل تدريجي وذلك بناءً على جاهزية الجهة الحكومية، كما أن هناك تنسيقا مستمرا مع جميع الجهات بهذا الشأن.
وعن فائدة دليل التصنيف السعودي الموحد أكدت أن المهن تعتمد على التصنيف الدولي للمهن (ISCO_08) الذي يسعى الى توفير مرجعية موحَّدة لترميز وتوصيف المهن على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
كما يسعى التصنيف لتحقيق لغة واحدة تُبنى عليها المعايير والمفاهيم، وهو ما يتوافق مع أفضل الممارسات المعمول بها في مجال تصنيف الوظائف والذي بدوره سيعمل على توحيد رموز ومسميات وأوصاف المهن وسيساهم في تسهيل جمع ونشر البيانات، وتحديد المهن الأكثر نموًا في المملكة.وفق “أخبار 24”.