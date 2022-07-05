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جديد المحليات > “مجلس الحبوب الدولي” يجدد انتخاب المملكة عضوًا في لجنته الإدارية
05/07/2022   10:26 م

“مجلس الحبوب الدولي” يجدد انتخاب المملكة عضوًا في لجنته الإدارية

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جدد مجلس الحبوب الدولي انتخابه للمملكة عضوًا في لجنته الإدارية للدورة 2022/2023.

وتضم اللجنة في عضويتها 8 دول يتم انتخابها من إجمالي 30 دولة، من ضمنها الاتحاد الأوروبي والممثل لـ 27 دولة.

وأكد محافظ المؤسسة العامة للحبوب، أحمد الفارس، أن تجديد انتخاب المملكة في عضوية اللجنة الإدارية للمجلس يأتي تأكيداً لمكانتها المتزايدة في المحافل الدولية وثقلها الاقتصادي البارز على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن الاختيار سيكون له أثر كبير في مجال المشاركة بقرارات المجلس المستقبلية.وفق “أخبار 24”.

وكانت المملكة قد انضمت منذ 2010 لعضوية مجلس الحبوب الدولي الذي يشرف على اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995، ومقره العاصمة البريطانية لندن، وتمثل المملكة في هذا المحفل المؤسسة العامة للحبوب.

“مجلس الحبوب الدولي” يجدد انتخاب المملكة عضوًا في لجنته الإدارية

جديد المحليات
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