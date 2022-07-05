“الدفاع” تنهي جاهزية مستشفياتها استعداداً للحج.. وتنشر طائرات عمودية لتأمين الحجاج

أنهت الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع استعدادها لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة.
وتشارك الوزارة ببعثة متكاملة من خلال توفير الكوادر الطبية والصحية وكذلك مستشفياتها الثابتة والميدانية ومراكزها الإسعافية ومراكز الإجهاد الحراري والفرق الطبية والإسعافية المتنقلة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بطاقة استيعابية تتجاوز ( ٤٠٠) سريرٍ.
ويتواجد ببعثة الوزارة طائرات الإخلاء الطبي الجوي العمودية والنفاثة والتي تعمل على مدار الساعة لنقل من تتطلب حالاتهم الصحية للمستشفيات المساندة في كلٍ من جدة والطائف.
ونشرت الوزارة مقطعا مصورا لطائرات عمودية لمراقبة وتأمين حركة الحجيج في المشاعر المقدسة.
وقال قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في بعثة الحج العقيد الطيار الركن خالد المطيري: بدأت الاستعدادات من وقت مبكر لهذه المهمة، حيث تشارك القوات الجوية بطائرات عمودية لمساندة وزارة الداخلية وتنظيم الحركة المرورية وحركة المشاة بالمشاعر المقدسة ونقل الصورة الجوية الحية لمركز القيادة والسيطرة. وفق “أخبار 24”.
#فيديو_الدفاع | طائرات عامودية لمراقبة وتأمين حركة الحجيج في المشاعر المقدسة.#طبتم_آمنين | #بسلام_آمنين pic.twitter.com/fvB2aNtZ4w
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) July 5, 2022