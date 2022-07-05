المملكة تشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى HLPF 2022

تشارك المملكة في المنتدى السياسي رفيع المستوى (HLPF) 2022، المعني بأهداف التنمية المستدامة ومتابعة وتسريع التقدم المحرز في تحقيق خططها، بوصفه المنصة الأساسية للأمم المتحدة لمتابعة سير هذه الأهداف الـ17، ومراجعة خططها لعام 2030.
وتنطلق أعمال المنتدى اليوم (الثلاثاء) وتستمر حتى (الجمعة) الموافق 15 يوليو الجاري، تحت عنوان “إعادة البناء بشكلٍ أفضل بعد جائحة كوفيد-19 مع تطوير عملية التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030”.
وسيكون حضور المملكة برئاسة وزارة الاقتصاد والتخطيط ومشاركة ممثلين من وزارات التعليم والمالية والصحة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والبيئة والمياه والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للإحصاء.
ويقود وفد المملكة في المنتدى وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للسياسات والتخطيط الاقتصادي أيمن أفغاني، حيث سيتناول المنتدى العديد من المحاور والأهداف الرامية إلى إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كورونا، والنظرة العالمية بشأن تطوير التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، بالإضافة إلى التركيز على أهداف التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف، وغيرها.
من جانبه، أشار أفغاني إلى أهمية المنتدى، حيث أكد أن العالم يمر حاليًا بمرحلة مهمة تتطلب من الجميع التعاون ومعرفة ما الذي يحتاجه العالم في الوقت الراهن، وما الذي يجب أن يكون عليه في المرحلة القادمة؛ لتثمر الجهود عن نتائج حقيقية تعود بالفائدة على المستويات المحلية والعالمية.وفق “أخبار 24”.
كما يسلط ممثلو المملكة الضوء على خطة خارطة الطريق التي وضعتها المملكة بالتنسيق مع أصحاب المصلحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتقدم المحرز من خلال البرامج والمبادرات والمشروعات بالتناغم مع أهداف رؤية السعودية 2030.