"أرامكو" تتوسّع في برنامج الاستثمارات الصناعية عبر 55 اتفاقية ومذكرة تفاهم جديدة

كشفت شركة “أرامكو السعودية” عن توسع كبير في برنامج الاستثمارات الصناعية “نماءات” من خلال توقيع 55 اتفاقية ومذكرة تفاهم جديدة تركز على قطاعات الاستدامة، والرقمنة، والخدمات الصناعية، والتصنيع، والابتكار الاجتماعي.
وأوضحت اليوم (الثلاثاء) أن برنامج نماءات يعمل على دعم شراكات الاستثمار الصناعي التي ستسهم في إيجاد وظائف للسعوديين، ويهدف إلى إتاحة الفرص للشركات المحلية والدولية، مضيفة أن استثماراته ارتفعت من 32 إلى 55 استثمارًا منذ العام الماضي.
من جهته، أكد النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في الشركة، أحمد السعدي، أن البرنامج يتيح لأرامكو أن تكون وسيطًا لإحداث تغيير في مختلف النواحي الاقتصادية للمملكة، بالإضافة إلى المحافظة على موثوقية الشركة بصفتها موردًا عالميًا للطاقة.وفق “أخبار 24”.
وبيّن أن تعاون أرامكو مع روّاد الصناعة في المجالات ذات الأهمية الإستراتيجية للمملكة خير شاهد على جهودها في دعم التنمية الوطنية التي ستسهم بفوائد بعيدة المدى على سلسلة القيمة لدى الشركة، وعلى اقتصاد المملكة وشعبها.