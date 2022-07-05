خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية من سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.
وتسلم الرسالة نيابةً عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، نائبه المهندس وليد الخريجي، وذلك خلال استقباله بديوان الوزارة اليوم، سفير سلطنة عمان بالمملكة فيصل آل سعيد.
وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات.
وفق “أخبار 24”.