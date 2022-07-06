كشفت وزارة التجارة عن صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالدمام بحق مواطن و10 عمالة من جنسيات هندية وبنجلاديشية بعد ثبوت مخالفتهم لنظامي مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية.
وأوضحت أن الجناة تورطوا في إنشاء معمل لتصنيع وبيع منتجات التبغ المغشوشة “المعسلات”، من خلال تعبئتها بمواد مجهولة المصدر، وتغليفها بعبوات تحمل بيانات تجارية مضللة، بهدف تصريفها وبيعها في الأسواق المحلية.
وأضافت أن الحكم تضمن تغريم المخالفين 720 ألف ريال، والسجن لمدة سنة للمواطن صاحب المعمل وسجن المقيمين الـ 10 لمدة 6 أشهر، وإغلاق المقر المخالف، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة.
وأشارت إلى أن القضية تعود عندما ضبطت بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة معملاً غير مرخص بمزرعة خاصة بمحافظة القطيف، استغلتها عمالة لتصنيع منتجات التبغ بطريقة بدائية. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن صاحب المقر والعمالة ثبت تورطهم في مزاولة نشاط تجاري غير مرخص والغش والتلاعب في البيانات التجارية من خلال إعداد خلطات التبغ “التنباك والمعسل”، وطباعة وتعديل الملصقات على بيانات المنتج المغشوش بهدف إيهام وتضليل المشترين بجودة البضاعة المغشوشة.