يوفر 10 آلاف أضحية لـ 22 ألف مستفيد.. “نماء” تطلق مشروع الأضاحي

دشنت جمعية نماء الأهلية بالشراكة مع كبرى الجمعيات الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، مشروع الأضاحي لعام 1443هـ، تحت شعار “أضحيتي لأهل بلدي”؛ بهدف توفير 10 آلاف أضحية لـ22 ألف مستفيد من الجمعية.
ويتضمن مشروع الأضاحي مجموعة من المراحل قبل وصولها للمستفيد تشمل الذبح، والتبريد، والنقل، وتوزيع الأضاحي للمستفيدين بطريقة تحفظ لهم كرامتهم، حيث توفر باقة موسم حج هذا العام، مشروع سقيا حاج، وحقيبة الحاج، والوجبات الساخنة خلال عشر ذي الحجة، ومشروع الأضاحي.
وأوضح مدير عام الجمعية فيصل الحميد، أن مشروع الأضاحي يأتي ضمن سعي الجمعية وفق رؤيتها الاستراتيجية لتلبية احتياجات المستفيدين، مبينًا أن “نماء” تتيح الفرصة أمام المتبرعين للإسهام في المشروع من خلال المتجر الإلكتروني “namaa.sa”، أو زيارة مقرات الجمعية الرسمية في جدة ومكة والطائف. وفق “أخبار 24”.