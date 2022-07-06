“الحبوب” تستعرض استعداداتها لتلبية احتياجات الحجاج من القمح

استعرضت المؤسسة العامة للحبوب استعداداتها لتلبية احتياجات زوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف بموسم حج 1443 هـ.
وأكدت أنه تم توفير المخزون الكافي من القمح الاحتياطي في فروع المؤسسة في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، لسد احتياجات شركات المطاحن خلال موسم الحج.
وأضافت أن استعداداتها تبدأ بتسلم القمح من جميع موانئ المملكة والمزارعين، وتخزينه في فروع المؤسسة الموجودة في كافة المناطق، بعدد 14 فرعا وطاقة تخزينية 3.5 مليون طن. وفق “أخبار 24”.
وأشارت المؤسسة إلى أنه يتم أخذ عينات وإرسالها للمختبر لفحصها قبل أن تُنقل إلى مرحلة وزن الشاحنات، ثم عملية التفريغ، وأخيرًا إرسالها لشركات المطاحن.
#فيديو | #المؤسسة_العامة_للحبوب #شركات_المطاحن
استعدادات موسم حج 1443 هـ ، لتلبية احتياجات زوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف. #بسلام_آمنين pic.twitter.com/1n6VaoVbZ5
— مؤسسة الحبوب (SAGO) (@sago_gov_sa) July 5, 2022