أعلن برنامج حساب المواطن أنه تم البدء في إيداع الدفعة الـ 56 من الدعم المخصص لشهر يوليو الجاري للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وأوضح البرنامج أن عمليات إيداع الدعم في حسابات المستفيدين ستستمر حتى نهاية اليوم (الأربعاء).

إيداع حساب المواطن

وفق “أخبار 24”.