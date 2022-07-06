بالصور.. وصول 300 شخص من ذوي الإعاقة إلى جدة لتأدية فريضة الحج.. واستعدادات خاصة لهم

وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، اليوم (الأربعاء)، 300 ضيف من الأشخاص ذوي الإعاقة، لأداء فريضة الحج لهذا العام 1443هـ.
يأتي ذلك ضمن المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة للعام الثاني على التوالي، لحج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والبصرية والحركية والأيتام من كافة مناطق المملكة.
وتهدف المبادرة إلى تمكين ذوي الإعاقة والأيتام من أداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة، ضمن الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لخدمة هذه الفئة تماشيًا مع رؤية 2030.
وتوفر وزارة الحج والعمرة هذا العام برنامجًا وخطة زمنية لكل فئة، وتقديم كل التسهيلات والإجراءات من خلال وجود مرافقين للإعاقات ذات الحاجة، وتوفير سكن مناسب ومهيأ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يراعي ظروفهم، وسيارات حديثة ومجهزة وفق المعايير العالمية للتنقل داخل المشاعر. وفق “أخبار 24”.
كما خصصت الوزارة مسارات خاصة لأداء المناسك داخل المشاعر ورمي الجمرات بالتنسيق مع كل الجهات الخدمية، وتوفير مفتٍ للمبادرة، ومتطوعين لخدمتهم على مدار الساعة.