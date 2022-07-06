تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد.. “التجارة” تنفذ جولات رقابية مكثفة على أسعار السلع في جميع المناطق

أعلنت وزارة التجارة مواصلة جهودها الميدانية المكثفة في جميع مناطق المملكة لمتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار لحماية وحفظ حقوق المستهلكين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأوضحت الوزارة أن فرقها الرقابية نفذت خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 7.4 ألف عملية رصد لأسعار السلع التموينية بمختلف المناطق، مؤكدة مواجهة أي حالة تلاعب أو غش للمستهلك بحزم.
وأضافت أن الجولات تهدف للرقابة على الأسعار والمتابعة الدائمة لوفرة المنتجات وضمان تعدد مورديها، وتوافر المنتجات البديلة لخلق منافسة حرة، مؤكدة أنها تقوم بمتابعة دقيقة لـ 217 سلعة تموينية أساسية من خلال رصد أسعارها عبر نظام إلكتروني ومقارنتها بأسعار دول الجوار، ومتابعة أي مؤثرات على العرض والطلب.
وأشارت إلى أن الجولات تشمل المنشآت التجارية والأسواق ومنافذ البيع، حيث يتم ضبط أي ممارسات تجارية مخالفة، وإيقاع العقوبات النظامية على كل من يثبت تورطه في غش أو تضليل المستهلك. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الوزارة أن المستهلك شريك في الإبلاغ عن المخالفات التجارية، داعية للإبلاغ عند رصد أي حالة تلاعب في الأسعار من خلال الرقم الموحد (1900) أو تطبيق “بلاغ تجاري”.