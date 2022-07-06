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جديد المحليات > وفد الأخضر يختتم مشاركته بورشة عمل المنتخبات المشاركة في كأس العالم
06/07/2022   6:51 ص

وفد الأخضر يختتم مشاركته بورشة عمل المنتخبات المشاركة في كأس العالم

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اختتم وفد المنتخب الوطني مشاركته في ورشة عمل المنتخبات المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022، لإلقاء الضوء على الاستعدادات الجارية لاستضافة الحدث المونديالي التي تنطلق منافساتها في 21 من شهر نوفمبر المقبل.

وتناولت ورشة العمل العديد من المواضيع التي عُقدت في جلسات منفصلة وتفصيلية، من بينها الفنية والطبية والأمن والنقل والخدمات اللوجستية والإعلام والتسويق والتقنيات المرتبطة بكرة القدم والتحكيم.
وزار وفد المنتخب الوطني مقر المعسكر الذي سيقيم فيه طوال فترة مشاركته في كأس العالم، وتم خلال الزيارة الاطلاع على جاهزية ملعب التدريب المخصص للأخضر. وفق “أخبار 24”.

هذا ومثل وفد المنتخب الوطني مدير المنتخب حسين الصادق، والمدير التنفيذي للمنتخب نواف الدخيل، ومشرف الجهاز الطبي الدكتور صالح الحارثي، ومساعد المدير الفني محمد أمين، والمنسق العام محمد الحميد، وإداري شؤون اللاعبين بدر الجبيري، ومسؤول الاتصال والإعلام مصعب العلوان، والمنسق الإعلامي فهد السليم، والمصور مصطفى رضوان.

وفد الأخضر يختتم مشاركته بورشة عمل المنتخبات المشاركة في كأس العالم

جديد المحليات
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