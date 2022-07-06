كشف برنامج حساب المواطن تفاصيل الدفعة الـ 56 الخاصة بالدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق.
وأكد البرنامج أن زيادة الدعم للمستفيدين وصلت إلى 73% مقارنة بالدفعات السابقة، ليبلغ إجمالي الدعم لدفعة شهر يوليو أكثر من 3.1 مليار ريال، وذلك بعد الدعم الإضافي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز للبرنامج.
وأضاف أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة أكثر من 10.2 مليون مستفيد وتابع، في حين بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة قرابة 25 مليون ريال.
وأفاد بأن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وأن أكثر من 80% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل والذي بلغ 720 ريالا مقارنة بالدفعة السابقة والبالغ 417 ريالا.
وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1919 ريالا، بزيادة قدرها 852 ريالا عن متوسط دعم الدفعة السابقة البالغ 1067 ريالا، في حين بلغ إجمالي ما دفعـه البرنامج للمستفيدين منذ إطلاقه أكثر من 123 مليار ريال منها مليار و70 مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.
وأكد البرنامج أن المتقدمين المكتملة طلباتهم قبل تاريخ 16 يوليو، ستتم دراسة أهليتهم واستحقاقهم لدفعة شهر أغسطس المقبل. وفق “أخبار 24”.