أنهت إدارة نادي الفتح، برئاسة سعد العفالق، رسميا، اليوم الأربعاء، تعاقدها مع لاعب النادي الأهلي حسين المقهوي، لينضم إلى صفوف فريقها الأول لكرة القدم بعقد احترافي لمدة موسمين حتى 2024.
ويعتبر المقهوي من لاعبي الوسط البارزين وبدأ مسيرة النجومية بنادي الفتح، وكان أحد أبطال موسم النموذجي التاريخي الذي تُوج فيه بلقب الدوري 2012 – 2013، قبل أن ينتقل إلى النادي الأهلي في صيف 2014.
ويمتلك المقهوي خبرة كبيرة في خط الوسط حيث يمتاز ببناء الهجمات والتحول السريع من الدفاع إلى الهجوم، وسبق أن مثل المنتخب السعودي الأول في العديد من المناسبات الكبيرة.
وفق “أخبار 24”.