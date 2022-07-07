“السعودية للكهرباء” توفر الطاقة الكهربائية لـ”مواقيت الإحرام” بموثوقية عالية

أنهت الشركة السعودية للكهرباء تجهيزاتها في عدد من مواقيت الإحرام وبعض النقاط المتعلقة بالحج في كلٍّ من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والطائف وجدة، مؤكدة تغطيتها بالطاقة الكهربائية “بموثوقية عالية”.
واستكملت الشركة أعمال الصيانة اللازمة لجميع معدات الشبكة المغذية للمواقيت؛ من محطات توزيع وشبكات جهد متوسط ومنخفض وعدادات، ووفرت كادراً متخصصاً بكل موقع يعمل على مدار الساعة.
وأوضحت أنه جرى تغذية المواقيت في مكة المكرمة بقدرة إجمالية بلغت 500 كيلو فولت أمبير لدعم هذه المواقع عبر توفير مولد متنقل، في حين تم توفير مولد متنقل بسعة 500 كيلو فولت لميقات الجحفة، وتغذيته بالطاقة الكهربائية بقدرة 1 ميجا فولت أمبير لدعم الموقع، لضمان الخدمة على مدار الساعة. وفق “أخبار 24”.
وبيّنت أنها وفرت في محافظة الطائف 5 مولدات متنقلة بقدرة 1.5 ألف كيلو فولت أمبير لضمان الخدمة بشكل أفضل لدعم مواقيت الإحرام، لافتة إلى أنه تم دعم المواقيت بالمدينة المنورة بـ 4 مولدات متنقلة بسعة 5 آلاف كيلو فولت أمبير.