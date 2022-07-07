وقف وزير الصحة فهد الجلاجل، ميدانياً على سير العمل في مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة واستهل الجولة بزيارة مستشفى منى الوادي.
واطلع وزير الصحة على سير العمل والخدمات العلاجية التي سيقدمها المستشفى لضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام 1443 هـ، حيث تجول في أقسام المستشفى المختلفة مستمعا إلى شرح تفصيلي من مدير المستشفى.
عقب ذلك زار وزير الصحة مجمع الطوارئ في المعيصم، حيث تجول في المجمع، وصالة العرض بالمجمع واطلع على ثلاجات الوفيات في مجمع الطوارئ في المشاعر، كما زار مستشفى منى الجسر حيث قام بجولة في العديد من الأقسام والعيادة شملت وحدة الضربات الحرارية، والإنعاش القلبي الرئوي، والعناية المركزة، ثم زار مركز الأزمات والكوارث في منطقة مكة المكرمة، واطلع على سير العمل في مختلف أقسام المركز.
واختتم الجولة التفقدية بزيارة لمستشفى منى الطوارئ، منهياً جولته التفقدية بزيارة لغرفة القيادة والتحكم الخاصة بالصحة داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
يشار إلى أن الصحة جهّزت خلال موسم حج هذا العام 23 مستشفى، و147 مركزًا صحيًّا، وزادت سعتها السريرية إلى 5 آلاف سرير في مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، كما يشارك نحو 25 ألف ممارس صحي مؤهل في تقديم الرعاية الصحية للحجاج. وفق “أخبار 24”.