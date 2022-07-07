لقي قرار خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بتخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميًا، ترحيبًا واسعًا بين المواطنين، معبرين عن سعادتهم بالأمر الملكي الذي يخفف من معاناتهم المعيشية.
وأوضح المواطنون أن القرار جاء حرصًا من القيادة على مصلحة المواطن وخدمته وضمانًا للاستقرار ووفرة المنتجات، كما كان له أثر كبير وإيجابي في الحد من ارتفاع الأسعار.
ونص الأمر الملكي على تخصيص 10.4 مليار ريال منها كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.
شاهد.. كيف تلقى المواطنون الأمر الملكي بتخصيص 20 ملياراً لمواجهة تداعيات #ارتفاع_الأسعار؟https://t.co/T1vy1KLsDW pic.twitter.com/vkAYqEJ4MH
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) July 7, 2022
وفق “أخبار 24”.