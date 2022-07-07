ساهم توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في التيسير على حجاج بيت الله الحرام، وأنهت المشقّة التي كانت تواجههم سابقاً، مما يجعلهم يؤدون شعيرتهم بكل سهولة واطمئنان.
وتوسعت وزارة الحج والعمرة وبقية الجهات المعنية في استخدام التقنية والذكاء الاصطناعي وتوظيفها في التعاملات الإلكترونية والخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن والتي أسهمت بشكل مباشر في تحسين تجربتهم وإثرائها.
البطاقة الذكية
تُعد بطاقة الحج الذكية من أبرز الخدمات الذكية التي أطلقتها وزارة الحج عبر “توكلنا خدمات” لتسهيل أداء المناسك على الحجيج، حيث تحتوي على المعلومات الشخصية والطبية والسكنية للحاج، وتسهم في إرشادهم إلى سكنهم في المشاعر، إضافة إلى دورها في الحد من الحج غير النظامي.
وتعمل البطاقة عن طريق تقنية اتصال المجال القريب التي تمكِّن من قراءتها عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة في المشاعر المقدسة، كما تحتوي على رمز شريطي يتم قراءته عن طريق العاملين في الحج لمعرفة معلومات الحاج، إلى جانب تميزها بأربعة ألوان، يرتبط كل لون بخدمات محددة لمجموعة من الحجاج كالبرنامج الخاص بهم والفوج الذي يتبعون له والحافلة التي تقلهم خلال رحلة الحج.
تطبيق مناسكنا
يقدم تطبيق “مناسكنا” حزمة من الخدمات على الأجهزة الذكية التي يحتاجها الحجاج خلال رحلتهم في المشاعر المقدسة، ويتميز بأنه يدعم 7 لغات، ويوفر خرائط بالغة الدقة للأماكن المقدسة مأخوذة من الأقمار الصناعية، إضافة إلى مساعدة ضيوف الرحمن على التأكد من وجودهم في المكان المناسب خلال أداء النسك، كما يتسم بتحديث دوري لأماكن الخدمات التي تهم ضيوف الرحمن مثل المساجد والمطاعم ودورات المياه وغيرها في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.
ويحدث التطبيق تلقائيًا في كل مرة يصل فيها المستخدم لوجهته المفضلة في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومنى، ومزدلفة، وعرفات، كما يوفر خدمة تتبع مواقع الحاج من قبل الأهل والأصدقاء على نظام الخرائط، التي يمكن من خلالها معرفة أماكن وجود الحاج وسيره في أداء مراحل النسك المختلفة.
المسار الإلكتروني
أتاحت وزارة الحج تطبيق المسار الإلكتروني لتسجيل الحجاج من داخل المملكة من مواطنين ومقيمين الراغبين في أداء الحج، ليتم اختيارهم بنظام القرعة.
كما يمكن من خلاله استعراض باقات الحج المتاحة واختيار المناسبة وإضافة المرافقين وتعديل وإضافة الخدمات.
منارة الحرمين
تعد منارة الحرمين منصة رقمية أطلقتها وكالة الترجمة والشؤون التقنية برئاسة شؤون الحرمين، وتقوم بنقل وترجمة خطبة عرفة مترجمة بـ14 لغة عن طريق التطبيق والموقع الإلكتروني، لإيصالها للمسلمين في شتى بقاع العالم.
كما يشمل التطبيق معلومات عن المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومواقيت الصلاة، والبث المباشر للصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وخدمة الإرشاد المكاني لتيسير الوصول إلى مقصدك بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. وفق “أخبار 24”.
تطبيق أسعفني
يساعد التطبيق الحجاج الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية عاجلة من خلال ست لغات، ويتيح إمكانية استدعاء فرقة إسعافية قريبة منه، كما يتيح للفرق الإسعافية الاستدلال على موقع صاحب البلاغ، أيضاً يتيح معرفة المنشآت الصحية القريبة من الحاج وأرقام الطوارئ للجهات الإغاثية الأخرى، كما أنه يدعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم لتقديم البلاغات من خلال إرسال رسالة استغاثة أو طلب الخدمة الإسعافية دون الحاجة إلى إجراء مكالمة مع غرفة العمليات.
تطبيق المطوف
طورت وزارة الحج والعمرة آلية التسجيل لحجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا لموسم حج العام الجاري عبر بوابـة إلكترونية مكتملة الخدمات “المطوف” حيث تضم خيارات متنوعة من الباقات وخدمات الدعم ومركز التواصل بلغات متعددة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار التأشيرات إلكترونيًا بما يلبي تطلعات رغبات الحجاج من تلك الدول، ضمن إجراءات سهلة وميسرة، كما تتيح إمكانية التأكد من استيفاء الحاج للشروط.