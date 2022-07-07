"هيئة الاتصالات": 13 مليون مكالمة في مكة والمشاعر المقدسة خلال اليوم السابع من ذي الحجة

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة لليوم السابع من ذي الحجة للعام الجاري، مؤكدة أن حجم استهلاك البيانات بلغ 3.44 ألف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة 1.41 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080p HD.
وكشفت اليوم (الخميس) أن عدد المكالمات المحلية تجاوز 12 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 1.53 مليون مكالمة بنسبة نجاح تجاوزت 99%.
وأوضحت أن معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ “832 ميجابايت / مشترك” متجاوزاً 3 أضعاف معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 200 ميجابايت / مشترك، مشيرةً إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات هي “يوتيوب، تك توك، فيسبوك، سناب شات، إنستغرام”. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل قد بلغت 258.36 ميجابت /ثانية، بنسبة زيادة 55% مقارنةً بالعام الماضي، ومعدل سرعات رفع الإنترنت المتنقل 33.56 ميجابت/ثانية، بنسبة زيادة 32% مقارنةً بالعام الماضي.