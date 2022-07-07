في حالة تُعد خطيرة ونادرة.. إنقاذ حياة حاج تعرض لهبوط حاد أدى إلى توقف قلبه

تمكن فريق طبي بمدينة الملك عبد الله الطبية من إنقاذ حياة حاج نيجيري بالعقد الثالث من العمر أصيب بخفقان شديد بالقلب مع هبوط حاد بضغط الدم أدى إلى توقف القلب في حالة تُعد خطيرة ونادرة.
وأوضحت وزارة الصحة أن فرق الهلال الأحمر السعودي قامت بعمل إنعاش للقلب عن طريق الصدمات الكهربائية، وبعمل الفحوصات تبيّن أن الحاج يعاني من رجفان أذيني بالقلب مع متلازمة وولف باركنسون وايت والتي تعد أحد مسببات السكتة القلبية والوفاة.
وبيّنت الوزارة أن الفريق الطبي قرر إجراء عملية قسطرة كهربائية لعمل كيّ لموقع المتلازمة بشكل عاجل، مشيرةً إلى أن العملية استغرقت 45 دقيقة تحت البنج الموضعي وتكللت بالنجاح ليصبح بإمكان الحاج إكمال نسكه والوقوف بعرفة بأمان تام وهو بصحة جيدة. وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن متلازمة وولف باركنسون وايت تعرف بأنها حالة من النبض السريع الناتج عن وجود مسار إضافي تستطيع الإشارة الكهربائية المرور من خلاله، وقد يسبب ذلك اعتلالًا في نبض القلب ويشعر المريض معها بخفقان شديد، وقد يتطور الأمر إلى الإغماء.