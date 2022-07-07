هيأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مسجد “الخيف” في مشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.
وأوضح رئيس الشؤون الإعلامية بالوزارة عبد الله العنزي لـ”أخبار 24″، أن الوزارة زودت المسجد بالسجاد الفاخر، وشاشات إرشادية تتضمن محتوى وفق المنهج الوسطي بلغات عالمية، إلى جانب توفير ألفي دورة مياه مع تخصيص عدد منها لذوي الاحتياجات الخاصة.
وبين أن آخر المشاريع الخدمية التي أطلقتها الوزارة تزويد المسجد بأجهزة الإنعاش القلبي، وذلك في إطار تهيئة مختلف الخدمات لضيوف الرحمن.
من جهته، رصدت “أخبار 24” حرص الكثير من الحجاج على الوجود في مسجد الخيف يوم التروية، حيث عبروا عن سعادتهم بإتاحة الفرصة لهم اتباعاً لسنة الرسول عليه السلام.
وقال الحاج المصري حسن يوسف، إنه حضر للمسجد تأسياً بالسنة بعدما صلى فيه النبي عليه السلام وعدد من الأنبياء، مقدما الشكر لحكومة المملكة على ما تبذله من جهود لخدمة ضيوف الرحمن، فيما أكد الحاج سلمان الفيفي أنهم سعداء بجميع التسهيلات الكبيرة التي وجدوها من أجل أداء النسك.
إلى ذلك، أوضح الحاج الباكستاني رفيق الدين، أنه حرص على الوجود في مسجد الخيف للتوضيح لأبناء جنسيته كيفية أداء مناسك الحج وفق سنة النبي عليه السلام، مقدماً الشكر للمملكة على جهودها المبذولة في الحج.
“#الشؤون_الإسلامية” تهيئ #مسجد_الخيف ..وحجاج يشيدون بالتسهيلات المقدمة لهم https://t.co/z7lI0yjL2o #بسلام_آمنين #حج_1443 pic.twitter.com/Odn3OI9oFx
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) July 7, 2022