أمير مكة يصل مشعر منى للوقوف ميدانيًاعلى خدمات للحجاج.. ويؤكد عدم تسجيل أي حوادث أو أمراض وبائية في يوم التروية

وصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل إلى مشعر منى لمتابعة أعمال الحج والوقوف ميدانياً على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال حج العام الحالي.
أكد الأمير لـ” أخبار 24″، أن عدد الأيدي السعودية العاملة لحج هذا العام حوالي 150 ألف مدني وعسكري، مشيراً إلى أنه تم ضبط 120 مخالفا لنظامي الإقامة وأمن الحدود من جنسيات مختلفة في منطقة مكة المكرمة وذلك لمحاولتهم دخول المشاعر لأداء الحج.
وبين الأمير أنه تم ضبط 19 ناقلة مخالفة لأنظمة الحج، وضبط أكثر من 79 حملة وإعلانا وهميا للحج، وتمت إعادة ما يزيد على 111 ألف مخالف وأكثر من 68 ألف مركبة غير مرخص لها لدخول مكة المكرمة.
وأشار إلى أنه تم تجهيز 18 مستشفى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بطاقة تفوق 3700 سرير تساندها 171 مركزا صحيًا بالإضافة للمستشفيات الميدانية ومستشفيات جدة والطائف لتقديم الرعاية الصحية للحجيج.
وأوضح أن الله منّ على ضيوف الرحمن بالتوافد إلى المشاعر المقدسة وقضاء يوم التروية بمشعر منى دون تسجيل أي حوادث أو أمراض وبائية، لافتاً إلى أن القطار سوف ينقل أكثر 210 ألف حاج، كما سيتم نقل 790 ألف حاج من خلال 16 ألف حافلة حديثة.