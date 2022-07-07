متحدث “الداخلية” : لن نسمح لأي كائن من كان بتعريض الحجاج للخطر

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أنهم لن يسمحوا لأي كائن من كان بتعريض الحجاج لعارض مهما كان.
وأوضح خلال حديثه في المؤتمر الصحفي اليومي للحج اليوم (الخميس) أن اللجان الموسمية أصدرت عقوبات بحق المخالفين لأنظمة الحج، مبيناً أن العقوبات تنوعت بين نقل غير المصرح لهم، ومن يروجوا للحملات الوهمية، ومن يحاولوا الحج دون تصريح.
وشدد على أن من يحاولوا الحج دون تصريح لن يتم السماح لهم بالحج بعد ضبطهم مع تطبيق العقوبة بحقهم.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، عن تجهيز 23 مستشفى تضم 4650 سرير، و25 ألف كادر طبي، وذلك لخدمة حجاج بيت الله الحرام، لافتاً إلى أنه لم يسجل أي حالة وبائية بين الحجاج.
وأشار إلى تقديم الخدمات الصحية إلى 53 ألف حاج حتى الآن، مع تقديمها أيضاً إلى 1736 حاج من خلال مستشفى الصحة الافتراضي.
وأكد أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة، ومبيناً أننهم يتبعوا خطوات وقائية من خلال النظام المبكر لاستكشاف الحالات الوبائية.
المتحدث الأمني لـ #وزارة_الداخلية: نُفِّذَتِ الخطة الأولى من خطط نقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة بأمن وأمان ويسر، واكتملَ وصول الحجاج إلى مشعر منى مساء اليوم؛ لقضاء يوم التروية، ويؤكد على الجميع الالتزامَ بالتعليمات . #بسلام_آمنين | #واس_عام pic.twitter.com/Ca15YT45p3
— واس العام (@SPAregions) July 7, 2022
متحدث الصحة يستعرض المنظومة الصحية في حج هذا العام.#بسلام_آمنين | #واس_عام pic.twitter.com/ztuPI4v9CC
— واس العام (@SPAregions) July 7, 2022
متحدث الصحة: نجاح قافلة المنومين من المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة.#بسلام_آمنين | #واس_عام pic.twitter.com/U9vyMONi3q
— واس العام (@SPAregions) July 7, 2022
متحدث الصحة يُعلن اكتمال تجهيزات المنظومة الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة لخدمة ضيوف الرحمن.#بسلام_آمنين | #واس_عام pic.twitter.com/tgLEUSerIv
— واس العام (@SPAregions) July 7, 2022
وفق “أخبار 24”.