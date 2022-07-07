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جديد المحليات > متحدث “الداخلية” : لن نسمح لأي كائن من كان بتعريض الحجاج للخطر
07/07/2022   8:51 م

متحدث “الداخلية” : لن نسمح لأي كائن من كان بتعريض الحجاج للخطر

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أنهم لن يسمحوا لأي كائن من كان بتعريض الحجاج لعارض مهما كان.

وأوضح خلال حديثه في المؤتمر الصحفي اليومي للحج اليوم (الخميس) أن اللجان الموسمية أصدرت عقوبات بحق المخالفين لأنظمة الحج، مبيناً أن العقوبات تنوعت بين نقل غير المصرح لهم، ومن يروجوا للحملات الوهمية، ومن يحاولوا الحج دون تصريح.

وشدد على أن من يحاولوا الحج دون تصريح لن يتم السماح لهم بالحج بعد ضبطهم مع تطبيق العقوبة بحقهم.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، عن تجهيز 23 مستشفى تضم 4650 سرير، و25 ألف كادر طبي، وذلك لخدمة حجاج بيت الله الحرام، لافتاً إلى أنه لم يسجل أي حالة وبائية بين الحجاج.

وأشار إلى تقديم الخدمات الصحية إلى 53 ألف حاج حتى الآن، مع تقديمها أيضاً إلى 1736 حاج من خلال مستشفى الصحة الافتراضي.

وأكد أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة، ومبيناً أننهم يتبعوا خطوات وقائية من خلال النظام المبكر لاستكشاف الحالات الوبائية.

وفق “أخبار 24”.

متحدث “الداخلية” : لن نسمح لأي كائن من كان بتعريض الحجاج للخطر

جديد المحليات
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