أشاد عدد من الحجاج اليوم، (الخميس)، بالخدمات المقدمة من الجهات المختصة لهم أثناء أداء مناسك الحج خلال العام الحالي.
وقال أحد الحجاج ويدعى محمد شعبان مصري الجنسية لـ”أخبار 24″، إن تطور خدمات السكن والمواصلات وتسهيل الإجراءات التي شيدتها حكومة المملكة للقادمين لأداء مناسك الحج فاقت حجم تصوره، مشيداً بالتجهيزات والخدمات التي شهدتها العاصمة المقدسة.
وفي السياق نفسه، أكد الحاج عبد الله عبد الحميد (74 عاماً) من أهالي ينبع، أنه تفاجأ بحجم التطور الموجود في جميع القطاعات الموجودة سواء الأمنية أو الصحية وغيرها، منوهاً إلى أنه أدى فريضة الحج 4 مرات، ولكن هذه المرة لم يشعر بأي إرهاق أو تعب نظراً لجودة الخدمات المقدمة.
أما الحاج مصطفى وهو من الجنسية المصرية، فقد أشاد بمعاملة الأشخاص القائمين على خدمة ضيوف الرحمن والتسهيلات المقدمة لكافة الحجاج.
“فاقت حجم تصوراتنا”.. حجاج يشيدون بتطور الخدمات المقدمة في #موسم_الحج (فيديو) https://t.co/0lyXrY0g1C #حج_1443 #بسلام_آمنين pic.twitter.com/0tHR0dw5VZ
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) July 7, 2022