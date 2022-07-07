“اليونسكو” توثق تطبيق المملكة للتعليم أثناء “كورونا ” كقدوة وممارسة عالمية يُحتذى بها

أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” تقريراً جديداً خلال شهر يوليو الحالي، يوثق تطبيق المملكة للتعليم أثناء جائحة كورونا كقدوة وممارسة عالمية يُحتذى بها، ونجاح سياساتها التعليمية وفاعليتها في التقليل من أثر الجائحة.
وأوضح التقرير أبرز عناصر النجاح التي اعتمدت عليها المملكة ومنها استجابة المملكة السريعة للجائحة كإحدى أفضل التجارب العالمية التي تضمنت استمرارية التعليم، ونجاح سياساتها التعليمية وفاعليتها في التقليل من أثر الجائحة، وكذلك التنسيق الحكومي الفعال، وضمان جودة التعليم عن بعد وشمولية الحل وعدالته لجميع الطلبة.
ونوه بمميزات حلول التعلم عن بعد التي اتخذتها المملكة لمواكبتها لحاجة الطلبة ومهاراتهم ودعمها بالتشريعات والتقنية والمحتوى، وتغطية جوانب مهمة متعددة مثل التقنية والمحتوى التعليمي والتدريب والدعم، وتمكين المدارس من التحول للتعلم عن بعد بشكل سلس وفعال وبكفاءة عالية، وتغطية جميع المستويات والموضوعات بأشكال متنوعة للتعلم عن بعد دون تسجيل فجوة في ساعات التعلم.
وبيّن أن أهم أسباب نجاح منصات التعلم عن بعد في المملكة يرجع إلى جاهزية البنية البشرية والتقنية، وتوفير محتوى تعليمي كبير ومتنوع مرتبط بالمنهج الدراسي والمحتوى، وتوفير أدوات مدمجة في المنصة تساعد في متابعة تقدم الطلبة، وإتاحة حسابات لأولياء الأمور تعزز إشراكهم في تعليم أبنائهم، وتوفير الأدوات التي تسهم في زيادة الإنتاجية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى مميزات منصة “مدرستي” والتي تعمل كنظام متكامل لإدارة التعلم، ودعم التصفح السلس والمنطقي والبديهي والمتخصر، وكذلك استخدام الصور واللغة المبسطة وتوفير نظام شامل يدعم العملية التعليمية.
وخلصت اليونسكو في تقريرها إلى أهمية تبني التعلّم المدمج في التعليم السعودي بعد الجائحة، وتوجه وزارة التعليم للاستفادة منه، ولا سيما في المدارس بالمناطق النائية، وتلبية احتياجات المتعلمين عبر دعم حلول التعليم المتميز.