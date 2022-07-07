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جديد المحليات > “الضريبة والجمارك” تعلن عن مزاد علني لبيع “مشغولات ذهبية” بالرياض
07/07/2022   11:17 م

“الضريبة والجمارك” تعلن عن مزاد علني لبيع “مشغولات ذهبية” بالرياض

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع “مشغولات ذهبية” في جمرك الرياض “الميناء الجاف” يوم 24 يوليو الجاري.

واشترطت لدخول المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي بقيمة 200 ألف ريال بشيك مصدق باسم الهيئة، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة، ودفع عمولة سعي قدرها 2.5% علاوة على قيمة البيع.

وأكدت أن المشتري يجب عليه إخراج البضاعة المبيعة خلال 3 أيام للبضائع برسم الوارد، و10 أيام للبضائع برسم الصادر، على أن يتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

وأشارت إلى أن حضور المزاد العلني يتطلب التسجيل المسبق لدى جمرك الميناء الجاف.

"الضريبة والجمارك" تعلن عن مزاد علني لبيع "مشغولات ذهبية" بالرياض

وفق “أخبار 24”.

“الضريبة والجمارك” تعلن عن مزاد علني لبيع “مشغولات ذهبية” بالرياض

جديد المحليات
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