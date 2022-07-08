“الإحصاء”: إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج 1443هـ بلغ 899 ألف حاجًّا وحاجة

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الجمعة)، إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام، ومؤشرات مختلف الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام خلال حج هذا العام 1443 هـ.
وأوضحت أن أعداد حجاج هذا العام، بلغت 899.3 ألف حاج، منهم 779.9 ألف حاج قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 119.4 ألف حاج من مواطنين ومقيمين.
وأضافت أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 486.4 ألف حاج، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 412.8 ألف حاجَّة.
وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة، أكدت الهيئة أن نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية قد بلغت 21.4٪، أما نسبة حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية فقد بلغت 53.8٪، بينما بلغت نسبة حُجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية 13.2٪، في حين بلغت نسبة حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا 11.6٪.
وبشأن طُرق القدوم من خارج المملكة، أوضحت الهيئة أنه قد وصل 738.6 ألف حاج عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل 35,2 ألف حاجٍ عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية 6029 حاجًّا.
وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي أعداد القوى العاملة المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن هذا الموسم من مختلف القطاعات والجهات الحكومية والخاصة بلغ 228.7 ألف شخص، منهم 117.04 ألف شخص عمالة دائمة بنسبة 51.2٪، و111.6 ألف شخص عمالة مؤقتة بنسبة 48.8%.
وفيما يتعلق بالخدمات الصحية والطبية المقدمة لضيوف الرحمن في موسم الحج هذا العام، أوضحت الهيئة أن إجمالي القوى العاملة في هذا المجال بلغ 21.06 ألف، منهم 60% من الذكور و40% من الإناث، وبلغ عدد المستشفيات 23 مستشفى، كما بلغ عدد المراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة 152 مركزًا، ووصل عدد الأسِرَّة المتوفرة لخدمة المرضى إلى 716 سريرًا طبيًّا مجهزًا، في حين بلغ عدد سيارات الإسعاف المجهزة لخدمة الحجيج 511 سيارة، كما بلغ عدد طائرات الإخلاء المُعَدَّة للإسعاف 6 طائرات.
وأشارت إلى أن عدد اللقاحات المخطط لتقديمها بلغ 90.8 ألف لقاح، ووصل عدد غرف العزل المُعَدَّة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة إلى 198 غرفةً، وبلغ عدد المراكز الإسعافية المجهزة 97 مركزًا، كما وصل عدد الفرق الطبية الإسعافية إلى 264 فريقًا، كما تم إجراء 294 عملية جراحية ما بين القسطرة والولادة والعمليات الطبية الأخرى خلال موسم الحج وحتى الآن.
أما عن الخدمات الأمنيَّة المقدمة، أكدت الهيئة أنه وفق وزارة الداخلية، فقد بلغ عدد مراكز الشرطة في موسم الحج 38 مركزًا، و223 مركزًا لتسهيل المرور وتدفق أفواج الحجاج في مكة المكرمة وبين مشاعر الحج، كما بلغ عدد مراكز الضبط الأمني على مداخل مكة المكرمة 114 مركزًا، بينما وصل عدد مراكز الدفاع المدني إلى 220 مركزًا.
وبشأن خدمات المياه والكهرباء، فقد بلغ إجمالي القوى العاملة في المجال 6734 موظَّفًا وموظَّفة، ووصلت كمية المياه المخطط توصيلها للحجاج إلى 20.7 مليون متر مكعب، وبلغت كمية مياه الصرف الصحي المتوقع معالجتها 14 مليون متر مكعب، وبلغ عدد محطات توليد الكهرباء 5 محطات تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة طوال موسم الحج، فيما بلغت كمية المياه الموزعة على الحجاج من مياه زمزم 5.7 مليون لتر، مشيرة إلى أن مصادر المياه التي يتم توفيرها بنسبة 100% من التحلية.
وفي مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، أكدت، بحسب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن إجمالي القوى العاملة في هذه الخدمات 3294 موظَّفًا وموظَّفة، وبلغ عدد المحطات القاعدية التي تدعم الجيل الخامس في الحرمين المكي والمدني والمشاعر المقدسة 197 محطة، وبلغ عدد مواقع نقاط (الواي فاي) 10.2 ألف موقع، وبلغ متوسط سرعات تحميل البيانات في مكة المكرمة 195.36 ميجا بايت.
وأضافت أن نسبة زيادة متوسط سرعات تحميل البيانات في مكة المكرمة بلغت 51%، كما وصل متوسط سرعات تحميل البيانات في الحرم المكي إلى 171.17 ميجا بايت، ونسبة زيادة متوسط سرعات تحميل البيانات في الحرم المكي إلى 35٪، في حين بلغ متوسط سرعات تحميل البيانات في المدينة المنورة 219.40 ميجا بايت، ووصلت نسبة زيادة متوسط سرعات تحميل البيانات في المدينة المنورة إلى 46%.
وفيما يتعلق بخدمات البريد والنقل والشحن، بلغ إجمالي عدد القوى العاملة المشاركة في تقديم هذه الخدمات 19.8 ألف موظَّف وموظفة، وبلغ عدد مكاتب البريد السعودي التي تقدم خدماتها لضيوف الرحمن 16 مكتبًا، وبلغ عدد قطارات الحرمين 35 قطارًا، فيما وصل عدد رحلاته إلى 35 رحلة تقطع 5 محطات ذهابًا وإيابًا يوميًّا. وفق “أخبار 24”.
وأضافت الهيئة أن عدد الطرق الرئيسة والثانوية المستخدمة لنقل الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة بلغ 44 طريقًا، بمجموع أطوال بلغ 13.3 كلم، وبلغ إجمالي عدد الرحلات المجدولة عبر الحافلات من الحرم وإليه 600 ألف رحلة، كما بلغ إجمالي عدد الحافلات المعتمَدَة 17.07 ألف حافلة.
واعتمدت الهيئة العامة للإحصاء في إصدار البيانات والمؤشرات الإحصائية لموسم حج عام 1443هـ على الاستفادة من بيانات السجلات الإدارية واعتبارها المصدر الرئيس للبيانات، والمتمثلة في جميع الجهات الحكومية والخاصة المعنيَّة بخدمة ضيوف الرحمن، وذلك وفق نموذج موحَّد يشمل عددًا من العناصر مثل بيانات القوى العاملة، والمعدَّات، والخدمات المقدمة من كل جهة وفق الإسناد الزمني والمكاني.