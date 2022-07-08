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جديد المحليات > “سار” تكشف حركة ومواعيد قطار المشاعر
08/07/2022   6:23 م

“سار” تكشف حركة ومواعيد قطار المشاعر

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كشفت الخطوط الحديدية السعودية “سار”، مواعيد حركة قطار المشاعر خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضحت أن حركة الإفاضة من عرفات إلى مُزدلفة تبدأ من 7 مساء اليوم (الجمعة) الموافق 9 ذي الحجة، وحتى 12.30 صباح الغد (السبت) الموافق 10 ذي الحجة، وتشمل محطات قطار المشاعر كلاً من عرفات ومُزدلفة ومِنى.

يُذكر أن قطار المشاعر قد عاد للعمل مجددًا بعد توقف دام لعامين، على خلفية جائحة فيروس كورونا، ليعاود خدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1443هـ. وفق “أخبار 24”.

“سار” تكشف حركة ومواعيد قطار المشاعر

جديد المحليات
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