“سار” تكشف حركة ومواعيد قطار المشاعر

كشفت الخطوط الحديدية السعودية “سار”، مواعيد حركة قطار المشاعر خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأوضحت أن حركة الإفاضة من عرفات إلى مُزدلفة تبدأ من 7 مساء اليوم (الجمعة) الموافق 9 ذي الحجة، وحتى 12.30 صباح الغد (السبت) الموافق 10 ذي الحجة، وتشمل محطات قطار المشاعر كلاً من عرفات ومُزدلفة ومِنى.
يُذكر أن قطار المشاعر قد عاد للعمل مجددًا بعد توقف دام لعامين، على خلفية جائحة فيروس كورونا، ليعاود خدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1443هـ. وفق “أخبار 24”.
تعرّف على حركة #قطار_المشاعر ابتداءً من مساء اليوم التاسع من ذو الحجة، وحتى الساعة 12:30 من صباح اليوم العاشر.
🚆 #دربكم_سلام#بسلام_آمنين pic.twitter.com/djHVYpaWpD
— الخطوط الحديدية السعودية | SAR (@SARSaudiRailway) July 8, 2022