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جديد المحليات > “السعودية للكهرباء” تضيف 750 محطة توزيع فرعية و6 محولات متنقلة لتعزيز الطاقة في عرفات
08/07/2022   11:09 م

“السعودية للكهرباء” تضيف 750 محطة توزيع فرعية و6 محولات متنقلة لتعزيز الطاقة في عرفات

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أكدت الشركة السعودية للكهرباء أنها عززت الطاقة الكهربائية في عرفات بإضافة 750 محطة توزيع فرعية و6 محولات متنقلة وذلك تنفيذاً لتوجيه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

وأوضحت أن إضافة تلك المحولات والمحطات يهدف إلى الاستغناء عن مولدات الديزل المستأجرة وتأمين قدرة كهربائية بلغت (750م.ف.أ) وتمديد شبكات بطول 844 كلم وربطها بمصادر التغذية القائمة.

وأكدت الشركة في وقت سابق أنها أنهت تجهيزاتها في عدد من مواقيت الإحرام وبعض النقاط المتعلقة بالحج في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والطائف، وجدة. وفق “أخبار 24”.

“السعودية للكهرباء” تضيف 750 محطة توزيع فرعية و6 محولات متنقلة لتعزيز الطاقة في عرفات

جديد المحليات
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