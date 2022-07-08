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جديد المحليات > خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس وزراء اليابان في وفاة رئيس الوزراء السابق
08/07/2022   11:08 م

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس وزراء اليابان في وفاة رئيس الوزراء السابق

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقيتي عزاء ومواساة لفوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان في وفاة رئيس الوزراء السابق.

وقال خادم الحرمين: “تلقينا نبأ وفاة رئيس وزراء اليابان السابق السيد شينزو آبي، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

وقال ولي العهد: “تلقينا نبأ وفاة رئيس وزراء اليابان السابق السيد شينزو آبي، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنين لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”. وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس وزراء اليابان في وفاة رئيس الوزراء السابق

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