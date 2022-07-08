“الصحة” توضح فوائد وأضرار اللحوم الحمراء وطريقة حفظها

أوضحت وزارة الصحة فوائد اللحوم الحمراء والأضرار المترتبة على كثرة تناولها، وطرق حفظها لتجنب تنامي البكتيريا والفيروسات داخلها، وذلك بالتزامن مع دخول عيد الأضحى المبارك.
وبيّنت الوزارة أن فوائد اللحوم الحمراء تتمثل في أنها مصدر جيد للبروتين الذي يساعد في بناء الجسم والعضلات، إضافة إلى أنها غنية بالفيتامينات والمعادن مثل: الحديد والزنك وفيتامين ب، وتعتبر أحد المصادر الرئيسية لفيتامين B12.
وأضافت أن أضرارها تكمن في احتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة والإكثار منها يرفع مستوى الكوليسترول الضار مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أنها لا تحتوي على الألياف لذا قد تكون سبب في حدوث الانتفاخات والإمساك.
وحول الطريقة الصحيحة لحفظ اللحوم، دعت الوزارة إلى عدم ترك اللحوم خارج الثلاجة أو الفريزر أكثر من ساعتين تجنباً لتكاثر ميكروبات اللحم، ووضعها بأوعية محكمة الإغلاق في الرف السفلي من الثلاجة، وتركها في الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات قبل وضعها في الفريزر، مع تقطيعها إلى قطع صغيرة وتوزيعها في أكياس قبل حفظها.
كما نصحت بأن تكون اليدان جافتين ونظيفتين أثناء التعامل مع اللحوم، إلى جانب وضعها في أبرد مكان بالثلاجة أو الفريزر بدرجة حرارة أقل من 18- درجة مئوية.
وبشأن التعامل مع الخدوش والجروح أثناء ذبـح الأضحية، دعت الوزارة إلى تنظيف الجرح وغسله بالماء فقط، ووقف النـزيف وفي حال استمراره يجب وضع ضمادة معقمة أو قطعة قماش نظيفة على الجرح والضغط عليه حتى يتوقف، وتغيير الضمادة مرة واحدة على الأقل في اليوم أو عندما تصبح رطبة. وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أن الذهاب إلى الطوارئ في عدة حالات منها استمرار نزيف الجرح أو وجود جسم غريب في الجرح، وإذا كان المصاب مريضاً بالسكري أو لديه حالة صحية خاصة، وكذلك إذا كان الجرح عميقاً أو لم يستطع التحكم فيه، وعند ملاحظة علامات العدوى مثل: احمرار أو تورم أو زيادة الألم.