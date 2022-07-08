توفير “روبوت آلي” للإجابة عن استفسارات الحجاج والفتوى بمشعر عرفات

وفرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خدمة “روبوت الفتوى الآلي” بمسجد نمرة في مشعر عرفات، للرد على استفسارات الحجاج المتعلقة بمناسك فريضة الحج.
ويحقق “الروبوت الآلي” التواصل المرئي عن بُعد بين السائل والمفتي على مدار 24 ساعة، كما يقدم التوعية والإرشاد التي يحتاجها الحجاج طيلة الموسم، من خلال نظام تحكم آلي وفق مسارات مبرمجة ومستشعرات حركة حساسة، إضافة لخاصية الإنذار المبكر ثلاثية الأبعاد مع البث الصوتي في الوقت المطلوب. وفق “أخبار 24”.
من جانبهم، أثنى حجاج بيت الله على الفائدة المتحققة من هذه الخدمة النوعية، والتي تسهل على ضيوف الرحمن تلقي الفتوى والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بمناسك الحج والعمرة.