“الخارجية” تدين وتستنكر العمل الجبان الذي أودى بمقتل رئيس وزراء اليابان السابق

قدمت وزارة الخارجية أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة دولة رئيس وزراء اليابان السابق سينزو آبي، ولحكومة وشعب اليابان الصديق.
كما أعربت الوزارة عن إدانتها واستنكارها للعمل الجبان الذي يتنافى مع القيم الأخلاقية والإنسانية وأودى بحياة دولة الرئيس السابق، مؤكدةً تضامن المملكة مع اليابان حكومةً وشعباً.
وعبرت عن تقديرها للأدوار المهمة التي قام بها دولته كقائد مؤثر على الساحة الدولية خلال مسيرة عمله الطويلة، منوهةً بدوره المحوري كصديق للمملكة في تعزيز أواصر علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. وفق “أخبار 24”.