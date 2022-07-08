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جديد المحليات > مشعر مزدلفة .. ثالث المشاعر المقدسة وساحة لمبيت ضيوف الرحمن وهذا ما يفعله الحاج فيه
08/07/2022   11:08 م

مشعر مزدلفة .. ثالث المشاعر المقدسة وساحة لمبيت ضيوف الرحمن وهذا ما يفعله الحاج فيه

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بدأ ضيوف الرحمن النفرة إلى مشعر “مزدلفة” الذي يعد ثالث المشاعر المقدسة التي يمر بها الحاج أثناء أدائه فريضة الحج.

وفي السطور التالية سنجيب عن أبرز التساؤلات التي قد يتساءلها البعض بشأن هذا المشعر :-

أين موقع مشعر المزدلفة؟

يقع بين مشعري منى وعرفات، وتبلغ مساحته الإجمالية 963 هكتارا، ويحده من الشمال الجبل وهو ثبير النصع، في حين يحده من الغرب ضفة وادي مُحَسِر الشرقية، ومن الشرق ما يلي عرفات مفيض المأزمين وهما جبلان بينهما طريق يؤدي إلي عرفات، وبين المزدلفة ومشعر منى 5 كيلومترات تقريبا.

ويحتوي مشعر “المزدلفة” على ساحات للمبيت ومسجد المشعر الحرام الذي ورد ذكره في قول الله تعالى: “فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ”، ويتوافر في ساحات المبيت كل ما يحتاجه الحجاج من خدمات ومرافق ومنها دورات مياه، وخدمات صحية، ومياه نقية وخلافه مما يلزم الحاج.

مشعر مزدلفة .. ثالث المشاعر المقدسة وساحة لمبيت ضيوف الرحمن وهذا ما يفعله الحاج فيه

ما هو مسجد الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ؟

يقع هذا المسجد في بداية مزدلفة على قارعة الطريق رقم 5 الذي يفصل بين التلّ والمسجد، ويبعد عن مسجد الخيف بسفح جبل منى نحو 5 كيلومترات، ومسجد نمرة بمشعر عرفات بنحو 7 كيلومترات.

وكان النبي محمد عليه الصلاة والسلام ينزل عند قبلته، وفي العهد السعودي تم توسعة المسجد ليستوعب أكثر من 12 ألف مصلٍّ، ويبلغ طوله 90 متراً، وعرضه 56 متراً، وله منارتان بارتفاع 32 متراً.

مشعر مزدلفة .. ثالث المشاعر المقدسة وساحة لمبيت ضيوف الرحمن وهذا ما يفعله الحاج فيه

لماذا سمي مشعر المزدلفة بهذا الاسم؟

تعددت آراء العلماء والمؤرخون حول سبب تسمية مشعر المزدلفة بهذا الاسم، وأرجع البعض سبب التسمية إلى أن الناس يزدلفون فيها إلى الحرم، في حين ذكر آخرون أن سبب التسمية هو نزول الناس بها في زلف الليل، كما قيل إن سبب التسمية هو أن الناس يدفعون منها زلفة واحدة أي جميعاً. وفق “أخبار 24”.

مشعر مزدلفة .. ثالث المشاعر المقدسة وساحة لمبيت ضيوف الرحمن وهذا ما يفعله الحاج فيه

متى يتوجه الحجاج للمزدلفة؟

يتوجه الحاج إليه بعد نفرتهم من مشعر عرفات، ويبيت فيه الحاج حتى صباح اليوم التالي أي يوم عيد الأضحى ليفيضوا بعد ذلك إلى منى.

مشعر مزدلفة .. ثالث المشاعر المقدسة وساحة لمبيت ضيوف الرحمن وهذا ما يفعله الحاج فيه

ماذا يفعل الحاج في المزدلفة؟

بعد نفرة الحاج من عرفات يمكث في المزدلفة حيث يؤدي صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، بجانب جمع الحصى استعدادا لرمي الجمرات بمشعر منى.

ويعد المبيت بمزدلفة واجبًا، وسيكون على من تركه كفارة، كما أنه من المستحب الاقتداء برسول الله في المبيت إلى أن يُصبح، ثم يقف حتى يسفر، ثم يتوجه إلى منى قبل طلوع الشمس.

مشعر مزدلفة .. ثالث المشاعر المقدسة وساحة لمبيت ضيوف الرحمن وهذا ما يفعله الحاج فيه

مشعر مزدلفة .. ثالث المشاعر المقدسة وساحة لمبيت ضيوف الرحمن وهذا ما يفعله الحاج فيه

جديد المحليات
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