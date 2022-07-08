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جديد المحليات > شاهد.. طلعات جوية لطيران الأمن في سماء المشاعر المقدسة
08/07/2022   11:08 م

شاهد.. طلعات جوية لطيران الأمن في سماء المشاعر المقدسة

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نفّذ طيران الأمن في رئاسة أمن الدولة، طلعات الجوية في سماء المشاعر المقدسة.

وتهدف الطلعات الجوية لرصد الحركة الأمنية والمرورية في الطرق، والقيام برحلات استطلاعية أمنية في مكة المكرمة والمسجد الحرام ومناطق الفرز والمشاعر المقدسة لمتابعة الأوضاع الأمنية.

وكان قائد عام طيران الأمن برئاسة أمن الدولة، اللواء طيار ركن عبدالعزيز الدريجان، قد أكد أن مهام الطيران تشمل مساندة فرق الدفاع المدني في عمليات الإنقاذ والإطفاء الجويين، وإخلاء المحتجزين بالمناطق المتضررة، بالإضافة إلى القيام برحلات استطلاعية أمنية وتمرير المعلومات للجهات المختصة عند رصد أي حـوادث أو مخاطر. وفق “أخبار 24”.

شاهد.. طلعات جوية لطيران الأمن في سماء المشاعر المقدسة

جديد المحليات
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