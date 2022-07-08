أكثر من 18 مليون وجبة صُعدت للحجاج.. “التجارة” تعلن نجاح خطتها التموينية في مشعر عرفات

أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الجمعة)، نجاح خطتها التموينية في مشعر عرفات خلال موسم حج هذا العام.
وأكدت الوزارة أن المواد التموينية متوفرة بكثافة بحسب الخطة المرسومة لموسم حج هذا العام، حيث أشرفت اليوم على دخول الشاحنات المبردة لمشعر عرفات محملة بالمواد التموينية لحجاج بيت الله الحرام.
وتابعت الفرق الرقابية بالوزارة دخول وتوزيع الشاحنات المبردة ووقوفها في أماكنها المخصصة داخل مشعر عرفات، وبلغ إجمالي المواد التموينية التي صُعدت لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفات أكثر من 18 مليون مادة وسلعة تموينية. وفق “أخبار 24”.
وشملت السلع التموينية المصعدة للحجاج، أكثر من 311 ألف وجبة غذائية جاهزة، وأكثر من 2.6 مليون عبوة مياه مبردة، و6 ملايين عبوة من الألبان والعصائر، و2.3 مليون رغيف خبز، بالإضافة إلى 7 ملايين عبوة مرطبات، وأكثر من 400 ألف عبوة مثلجات.