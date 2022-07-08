نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > أكثر من 18 مليون وجبة صُعدت للحجاج.. “التجارة” تعلن نجاح خطتها التموينية في مشعر عرفات
08/07/2022   11:08 م

أكثر من 18 مليون وجبة صُعدت للحجاج.. “التجارة” تعلن نجاح خطتها التموينية في مشعر عرفات

+ = -
404

أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الجمعة)، نجاح خطتها التموينية في مشعر عرفات خلال موسم حج هذا العام.

وأكدت الوزارة أن المواد التموينية متوفرة بكثافة بحسب الخطة المرسومة لموسم حج هذا العام، حيث أشرفت اليوم على دخول الشاحنات المبردة لمشعر عرفات محملة بالمواد التموينية لحجاج بيت الله الحرام.

وتابعت الفرق الرقابية بالوزارة دخول وتوزيع الشاحنات المبردة ووقوفها في أماكنها المخصصة داخل مشعر عرفات، وبلغ إجمالي المواد التموينية التي صُعدت لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفات أكثر من 18 مليون مادة وسلعة تموينية. وفق “أخبار 24”.

وشملت السلع التموينية المصعدة للحجاج، أكثر من 311 ألف وجبة غذائية جاهزة، وأكثر من 2.6 مليون عبوة مياه مبردة، و6 ملايين عبوة من الألبان والعصائر، و2.3 مليون رغيف خبز، بالإضافة إلى 7 ملايين عبوة مرطبات، وأكثر من 400 ألف عبوة مثلجات.

أكثر من 18 مليون وجبة صُعدت للحجاج.. “التجارة” تعلن نجاح خطتها التموينية في مشعر عرفات

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885218193.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.