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جديد المحليات > خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يبعثان ويتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك
08/07/2022   11:08 م

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يبعثان ويتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

بعث خادم الحرمين وولي العهد، برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بهذه المناسبة السعيدة، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بمناسبة عيد الأضحى، برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية.
ووجه لهم خادم الحرمين وولي العهد، برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، ودوام الأمن والاستقرار. وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يبعثان ويتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

جديد المحليات
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