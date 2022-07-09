“السديس” يعفي مدير إدارة شؤون المسعى ومساعده لتقصيرهما في أداء مهامهما

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، قراراً بإعفاء مدير عام الإدارة العامة لشؤون المسعى والساعين، ومساعده، من منصبيهما، لتقصيرهما في أداء مهامهما في ذروة توافد ضيوف الرحمن، إلى المسجد الحرام.
وأكد السديس أن الرئاسة لن تتهاون في أي تقصير، ينتج عنه تقصير في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مشدداً على الجميع بضرورة العمل والجد والاجتهاد، كما أن الرئاسة تسعى لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن وفق معايير عالية وبجودة مميزة.
كما أصدر السديس قراراً بتكليف الأستاذ عبدالحفيظ الثبيتي مديرًا عامًا للإدارة العامة لشؤون المسعى والساعين، وتكليف الأستاذ سامي السويهري مساعدًا له بالإضافة لعمليهما. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن هذا القرار يأتي بهدف تمكين القيادات الشابة من خدمة القاصدين، مشددا على ضرورة بذل أقصى الجهود خلال موسم الحج لمواكبة أعداد الحجاج والاستعداد الأمثل وبذل أقصى الطاقات والإمكانات لتوفير البيئة الإيمانية الخاشعة لهم.