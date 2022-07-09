المصلون يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف مناطق المملكة

أدى جموع المصلين اليوم (السبت)، صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف أنحاء المملكة، وسط أجواء آمنة مطمئنة مفعمة بالخشوع.
وشهدت جميع المناطق تجمع أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين وزوار المملكة لتأدية صلاة العيد إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسط أجواء روحانية.
الرياض
أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله.
وأمّ الصلاة عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي استهل خطبته بالحمد والثناء للمولى عز وجل على تيسير الحج للحجيج داعياً إلى التقوى والعمل على الطاعات والتقرب إلى الله في يوم النحر .
وقد أدى الصلاة مع أمير المنطقة الأمير محمد بن مشاري والأمير سعود بن ثنيان، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين بالمنطقة.
وفق “أخبار 24”.