جموع المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام

أدى جموع المصلين، اليوم (السبت)، صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام وسط أجواء آمنة مطمئنة مفعمة بالخشوع.
وأمّ المصلين وألقى خطبة عيد الأضحى إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور عبدالله الجهني الذي أوصى المسلمين بتقوى الله، فهي رأس كل خير، مبيناً أن من الأعمال الجليلة في العيد تزكية النفس من الأدران، وإدخال السرور على قلب المسلم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
وقال: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم، وصوموا شهرَكم، وأدُّوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمْرِكم، تدخُلوا جنَّةَ ربِّكم، مشددا على الاستوصاء بالنساء خيرا، وتعليمهن حجابهن، وإعطائهن حقوقهن المشروعة.
فيديو | جموع المصلين تؤدي صلاة #عيد_الأضحى المبارك في المسجد الحرام #بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/bwwKKlXuJS
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 9, 2022
وفق “أخبار 24”.