“النيابة العامة”: النيابات المختصة تباشر أعمالها في خدمة الحجاج بمشعر عرفات

أكدت النيابة العامة، أن النيابات المختصة تباشر أعمالها في خدمة الحجاج في مشعر عرفات بكل يسر وسهولة عبر أتمتة إلكترونية إجرائية، وسط تعاون مشترك بين الجهات الأمنية والعدلية.
وأوضحت النيابة العامة، أن القضية الجزائية تُعالج خلال مدة لا تتجاوز 60 دقيقة، كما أنه يوجد 8 نيابات مختصة في مشعر عرفات، بالإضافة إلى مركبتين لمركز العمليات والاتصال النيابي مهيأتين بتقنيات متطورة لانتقال أعضاء النيابة العامة لمعاينة مسارح الجريمة. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أنها تقوم بعمليات التحقيق والادعاء العام واستئناف الأحكام والرقابة والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.