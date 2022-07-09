“الحج والعمرة” تُعلن نجاح خطة تفويج الحجاج من عرفات إلى مزدلفة

أعلنت وزارة الحج والعمرة، نجاح خطة نفرة ضيوف الرحمن من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة من بعد غروب شمس يوم عرفة وحتى ساعات الفجر الأخيرة من يوم العيد، بالتكامل بين جهود جميع القطاعات الحكومية ذات العلاقة بمنظومة الحج للعام الجاري 1443هـ.
وأكدت الوزارة، أن عملية التفويج إلى مزدلفة تمت وفقاً للخطة والجداول المحددة مسبقًاً، وتم تطبيقها في مواعيدها المجدولة من بداية الساعة السابعة مساءً، حيث بلغ عدد الحافلات المستخدمة في التصعيد من مشعر عرفات 6372 حافلة، فيما تم نقل نحو 200 ألف حاج عبر قطار المشاعر، وبلغت نسبة التفويج لكل الحجاج 100%، والتي استمرت إلى قبل منتصف الليل. وفق “أخبار 24”.
وتعمل الوزارة ممثلة بوحدة التفويج وبالتنسيق مع القيادة العامة للمرور وشركات الطوافة لحجاج بيت الله الحرام القادمين من خارج المملكة ومن داخلها، على تحديد مسارات الحافلات في جميع عمليات التصعيد والإفاضة والنفرة بالمشاعر المقدسة.