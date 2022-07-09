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جديد المحليات > شاهد.. تطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة في أول أيام عيد الأضحى
09/07/2022   2:34 م

شاهد.. تطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة في أول أيام عيد الأضحى

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دأبت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على تطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة في أول أيام عيد الأضحى المبارك بأفخر وأجود أنواع الطيب.

يأتي ذلك انطلاقًا من أهمية الحرمين الشريفين، ومنزلة الكعبة المشرفة في نفوس المسلمين، وما حثت عليه النصوص في الكتاب والسنة من تعظيم البيت وتطهيره.

وكان أول فوج من حجاج بيت الله الحرام قد أدى صباح اليوم (السبت) أول أيام العيد؛ طواف الإفاضة بالبيت العتيق، وهو الركن الثالث للحج، حيث أشرفت “شؤون الحرمين” مع الجهات المعنية على تنظيم دخول الحجيج إلى الحرم المكي وفق ترتيب دقيق.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. تطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة في أول أيام عيد الأضحى

جديد المحليات
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